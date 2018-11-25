«Хамская провокация!» Адмирал о нарушении границы РФ украинскими кораблями

Адмирал Владимир Комоедов в эфире НСН заявил, что российские пограничники могут силой остановить суда ВМС Украины на подходе к Керченскому проливу.

Корабли ВМС Украины, которые в нарушение Конвенции ООН по морскому праву незаконно вошли в российские территориальные воды, подойдут к Керченскому проливу примерно в 12.30 мск. Такие сведения сообщил журналистам источник в морских кругах полуострова.

По его данным, в территориальные воды России вошли малые бронированные катера «Бердянск» и «Никополь», а также морской буксир «Красноперекопск», пишет ТАСС.

Как заявил в эфире НСН бывший командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов, такое хамское поведение украинских военных – чистой воды провокация.

«Это не гражданские суда, а военные, они должны строго соблюдать международное право, а также правила в территориальных водах и нейтральных водах. Каждый корабль, который идет в море, настроен на международный 16-й канал связи и обязан на нем отвечать. Если они не отвечают даже на этом международном канале – мы имеем дело с провокацией», - заявил собеседник агентства.

По правилам, все корабли, в том числе военные, проходящие через Керченский пролив, должны уведомить Россию о своих передвижениях, сообщить маршрут и его цель. По словам адмирала, в случае неподчинения действующим правилам за нарушителями устанавливается слежение. Обо всех реальных действиях докладывается на командный пункт, где уже принимается какое-то решение.

«Если они позволили себе такое хамство, надо останавливаться, подчинять, выходить на связь. А потом принимать решение вместе с дипломатами, нотами протеста и так далее. Если они начнут по-хамски проходить канал – без досмотра, без лоцманской проводки, - их надо не пускать. Мы имеем право применять силу. Предупредить заранее и применять, если не подчинятся. Украина, конечно, будет кричать. Но она и сейчас кричит по любому поводу», - считает Комоедов.

По мнению адмирала, Украина зря надеется на помощь НАТО в Азовском море. Эта акватория является внутренней, заходить в нее имеют право только российские и украинские корабли.

«Они в Конституции у себя записали про «свой путь в НАТО и свой путь в ЕС». Наверное, и начали этим путем двигаться. НАТО по-хамски ведет себя в Черном море. И Украина берет с них пример. Эскадру НАТО собираются позвать на помощь… Пусть зовут, но если только корабли полетят по воздуху. Потому что это наше внутреннее море, туда никто не имеет право войти, кроме нас и украинцев», - подчеркнул адмирал Комоедов.

Добавим, что в Крыму поведение кораблей ВМС Украины также назвали провокацией. Как заявил в беседе с RT вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс, провокаторы из-за всех сил пытаются доказать свою состоятельность, но рискуют испытать на себе, что значит «щелчок по носу от российских пограничников». Фликс не исключил, что украинская сторона ведет себя настолько «смело», потому сто надеется на помощь Запада.