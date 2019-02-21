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В Forbes опровергли информацию о второй женщине миллиардере

21 Февраля 2019 в 18:23
В Forbes опровергли информацию о второй женщине миллиардере

В Forbes опровергли информацию о том, что владелица Wildberries Татьяна Бакальчук попала в список миллиардеров. Об этом сообщила редактор издания, ответственная за рейтинг миллиардеров, Елена Березанская в прямом эфире радиостанции «Серебряный Дождь».

Она сообщила, что 1,2 миллиарда долларов, о которых сейчас говорят многие российские СМИ, не более, чем оценка стоимости компании Wildberries, а не состояния ее владелицы. Березанская уточнила, что рейтинг, который составил журнал Forbes, был посвящен самым дорогим компаниям рунета.

Елена Березанская сообщила, что рейтинг миллиардеров также планируется опубликовать, но только в мартовском номере. Она заявила, что в списках, вероятно, появится и Татьяна Бакальчук, однако, на каком месте не уточнила.

Ранее сообщалось, что в России появилась вторая женщина с миллиардным состоянием Татьяна Бакальчук. До нее единственной россиянкой, заработавшей миллиарды, была предпринимательница Елена Батурина, которая уехала из страны в 2010 году. 

Бывший мэр Москвы в интервью НСН обвинил Дмитрия Медведева в том, что его супруга Елена Батурина покинула Россию. 


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