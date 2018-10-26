В ФОМС заверили россиян в оказании медпомощи по старым полисам ОМС

В Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) заявили, что полисы Обязательного медицинского страхования будут действовать на территории России, поскольку являются бессрочными, сообщает RT. Соответствующее сообщение было размещено на сайте фонда.

Как пояснили в ФОМС, медицинская помощь для лиц, которые ещё не поменяли документ, будет оказываться в полном объёме. Если же гражданин захочет получить новый полис, он может поменять его в компанию, где получал старый. Он также может сменить компанию, но сделать это можно не чаще 1 раза в год. Для этого нужно до 1 ноября написать заявление.

Ранее президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН рассказал о «медицинском фастфуде».