В ФНС обязали предприятия переходить к цифровым технологиям

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин заявил об обязательном переходе предприятий и государственных органов к цифровым технологиям. По словам главы ведомства, которого цитирует телеканал «360», в противном случае их ждет исчезновение. Во время сессии «Цифровая трансформация и качество жизни. Взгляд из регионов» на Российском инвестиционном форуме в Сочи Мишустин уточнил, что в 2020 году более 200 миллиардов устройств будут иметь онлайн-доступ, из-за этого увеличится скорость передачи данных.

«Данные превратились в актив. Данные сегодня — это золото и нефть XXI века. Тот, кто быстрее с ними научится работать, обрабатывать, кластеризировать, делать из них продукты, которые повышают добавленную стоимость, тот и будет впереди», — сказал Мишустин.

Как добавил чиновник, все, что можно оцифровать, должно быть оцифровано. Все, что возможно, должно быть переведено в электронный вид.

Это, по словам Мишустина, требование времени, потому что уже сейчас никто не хочет тратить время на заполнение документов. В это связи государственным структурам необходимо создавать удобные платформы для взаимодействия с гражданами.