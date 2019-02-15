В ФНС обязали предприятия переходить к цифровым технологиям

«Данные превратились в актив. Данные сегодня — это золото и нефть XXI века. Тот, кто быстрее с ними научится работать, обрабатывать, кластеризировать, делать из них продукты, которые повышают добавленную стоимость, тот и будет впереди», — сказал Мишустин.
Как добавил чиновник, все, что можно оцифровать, должно быть оцифровано. Все, что возможно, должно быть переведено в электронный вид.
Это, по словам Мишустина, требование времени, потому что уже сейчас никто не хочет тратить время на заполнение документов. В это связи государственным структурам необходимо создавать удобные платформы для взаимодействия с гражданами.
Ранее Кремль настоятельно рекомендовал региональным администрациям ввести должности помощников губернаторов или создать отделы по SMM (Social Media Marketing) и интернет-коммуникациям. Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв рассказал НСН, как регионам нужно готовиться к завтрашнему дню.