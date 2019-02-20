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В Эстонии заявили о подготовке к войне

20 Февраля 2019 в 18:11
В Эстонии заявили о подготовке к войне
ФОТО: inmarkon.ru

Эстония, судя по её инвестициям в сферу обороны, готовится к войне. Как пишет РИА Новости, такое предположение высказал руководитель отдела по оборонным инвестициям министерства обороны страны Кусти Сальм.

По его словам, реальные оборонные инвестиции и переорганизация Сил обороны показывают, что в настоящий момент Эстония фактически готовится к войне. При этом Кусти Сальм не стал конкретизировать, с кем именно планирует воевать государство, подчёркивает RT.

Между тем, ранее заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков высказал мнение о том, что российские ВВС в случае локального военного конфликта на территории третьей страны успешно смогут противостоять войскам США и их союзников. При этом, как отметил Сивков, НАТО сможет использовать около двух с половиной тысяч самолетов, полторы тысячи вертолетов, 500–600 беспилотников, а также не более двух тысяч крылатых ракет.

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