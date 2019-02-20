Эксперт рассказал, кто кого победит в случае войны между Россией и США

Российские ВВС в случае локального военного конфликта на территории третьей страны успешно смогут противостоять войскам США и их союзников. Такое мнение высказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков в своей статье для «Военно-промышленного курьера».

По его сведениям, НАТО сможет использовать около 2,5 тыс. самолетов, 1,5 тыс. вертолетов, 500–600 беспилотников, а также порядка 1,5–2 тыс. крылатых ракет, пишут «Известия».

Эксперт полагает, что такая группировка сил потребуется США и НАТО в военной кампании продолжительностью от двух-трех недель до двух месяцев и более.

В свою очередь российские военно-воздушные силы оснащены достаточным количеством тяжелых истребителей, штурмовиков, самолетов стратегической авиации и боевых вертолетов, чтобы противостоять такому натиску, отмечает РИА ФАН.

Однако, по мнению Сивкова, Россия должна увеличить количество легких истребителей, транспортных вертолетов, самолетов дальней и разведывательной авиации, а также дальнего радиолокационного обнаружения и управления, передает Ura.ru.

Преимущество будет на стороне НАТО, если война затянется, считает автор материала.

Ранее НСН писала о том, что США раскрыли секрет успеха российских ВВС.