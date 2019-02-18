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В ЕС рассказали, когда введут санкции против России из-за украинских моряков

18 Февраля 2019 в 12:32
В ЕС рассказали, когда введут санкции против России из-за украинских моряков

Новые санкции в отношении России могут быть одобрены Евросоюзом в ближайшие недели. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Речь идет об антироссийских мерах из-за инцидента в Керченском проливе, в результате которого были арестованы украинские моряки.

По словам Могерини, новые санкции могут не одобрить, если начнется «позитивное развитие событий». Она добавила, что «на данный момент мы наблюдаем прямо противоположное» и выразила надежду, что страны-члены ЕС будут единодушны в своем решении, пишет «Газета.ру».

Глава европейской дипломатии сообщила, что будут наказаны конкретные «виновники» конфликта с Украиной, произошедшего в ноябре прошлого года в Керченском проливе. Ожидается, что в черный список ЕС попадут восемь россиян, причастных к инциденту, передает «Утро.ру».

Ранее заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов в беседе с НСН рассказал, что Евросоюз применит к России более жесткие меры наказания, чем США. 

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