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В Эквадоре после ДТП сгорели семь человек

22 Ноября 2018 в 23:58
В Эквадоре после ДТП сгорели семь человек

В Эквадоре в провинции Лос-Риос на трассе столкнулись трейлер и пассажирский автобус «Aerotaxi», передают «Народные новости».

В результате ДТП несколько человек получили травмы, еще семеро сгорели заживо в салоне автобусе.

Сейчас в обстоятельствах трагедии разбирается полиция.

Ранее НСН сообщала, что серьезная авария произошла в провинции Пичинча в Эквадоре, в результате погибли 23 человека, 14 пострадали. Автобус международного следования направлялся в сторону Кито. Маршрутное транспортное средство столкнулось с автомобилем в 30 километрах к востоку от столицы и перевернулось. Среди погибших были граждане Колумбии и Венесуэлы.


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