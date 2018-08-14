Более 20 человек погибли в ДТП в Эквадоре

Серьезная авария произошла в провинции Пичинча в Эквадоре, в результате погибли 23 человека, 14 пострадали.

Уточняется, что автобус был международного следования и направлялся в сторону Кито. Маршрутное транспортное средство столкнулось с автомобилем в 30 километрах к востоку от столицы и перевернулось

Среди погибших были граждане Колумбии и Венесуэлы, передает «Синьхуа».

Пичинча — провинция в Эквадоре, расположена на севере центральной части страны. Административный центр — город Кито, который также является и столицей страны. До 2008 года в состав провинции входил также кантон Санто-Доминго, сейчас он образует отдельную провинцию Санто-Доминго-де-лос-Тсачилас.

Восточную часть провинции занимают Анды, западная часть — находится в прибрежной зоне. Высшая точка — вулкан Каямбе (5790 м). Климат зависит от высоты и варьируется от тропического в предгорьях до умеренного, высоко в Андах.