В ЕК рассказали о последствиях расторжения контрактов «Газпрома» с «Нафтогазом»

Расторжение газовых контрактов с «Нафтогазом», о котором заявил «Газпром», займет какое-то время и не будет иметь незамедлительных последствий для поставок газа. Об этом сообщили в воскресенье в Еврокомиссии.

«Эта процедура может, однако, занять некоторое время и не будет иметь незамедлительных последствий для потоков газа», — говорится в сообщении ЕК, которое приводит РИА Новости.

Ранее президент Российского газового союза Сергей Чижов в эфире НСН рассказал, что расторжение газовых контрактов может занять не меньше месяца. Также он заверил, что «Газпром» не допустит снижения поставок газа в замерзающую Европу в связи с проблемами с «Нафтогазом».