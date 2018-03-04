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В ЕК рассказали о последствиях расторжения контрактов «Газпрома» с «Нафтогазом»

4 Марта 2018 в 16:32
В ЕК рассказали о последствиях расторжения контрактов «Газпрома» с «Нафтогазом»

Расторжение газовых контрактов с «Нафтогазом», о котором заявил «Газпром», займет какое-то время и не будет иметь незамедлительных последствий для поставок газа. Об этом сообщили в воскресенье в Еврокомиссии.

«Эта процедура может, однако, занять некоторое время и не будет иметь незамедлительных последствий для потоков газа», — говорится в сообщении ЕК, которое приводит РИА Новости.

РИА Новости

Россия не оставит замерзающую Европу без газа

Ранее президент Российского газового союза Сергей Чижов в эфире НСН рассказал, что расторжение газовых контрактов может занять не меньше месяца. Также он заверил, что «Газпром» не допустит снижения поставок газа в замерзающую Европу в связи с проблемами с «Нафтогазом».

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