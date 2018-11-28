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В Египте нашли нетронутые мумии

28 Ноября 2018 в 19:59
В Египте нашли нетронутые мумии

В Египте найдены восемь нетронутых саркофагов с мумиями. Находка сделана примерно в 25 километрах к югу от Каира, сообщило министерство древностей Египетской арабской республики.

Мумии относятся к Позднему периоду - 664-332 гг. до н.э. Они помещены в так называемые картонажи – специально сделанные раскрашенные каркасы, которые повторяют форму человека. Саркофаги выполнены из известняка.

Найденные мумии находились в районе пирамиды фараона Аменемхета II в Дахшуре  на западном берегу Нила. Там расположены некоторые из самых ранних пирамид, в частности, Ломаная пирамида Снофру и Розовая пирамида. Это самое южное «поле пирамид» в окрестностях древнего Мемфиса. Там, в частности, располагался значительный центр почитания бога Птаха и процветал связанный с ним культ быка Хепа (Аписа).

Ранее в Египте были найдены три повреждённые мумии в загадочном чёрном саркофаге. Старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Светлана Малых в эфире НСН объяснила, почему саркофаг именно такого цвета.

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