Эксперт объяснила происхождение чёрного цвета загадочного саркофага

ФОТО: Egyptian Ministry of Antiquities

Старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН рассказала НСН, из какого материала делали саркофаги в Древнем Египте.

Три повреждённые мумии обнаружили египетские учёные в чёрном саркофаге, найденном в начале июля в городе Александрия, пишет египетская газета «Аль-Ахрам». Ранее учёные отмечали нетипичный для саркофагов цвет находки.

Однако старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Светлана Малых в эфире НСН развеяла домыслы и объяснила, почему саркофаг именно такого цвета.

«Чёрный цвет саркофага стандартен. В основном их делали из базальта, а базальт чёрного цвета. Здесь ничего особенного нет. Если взять даже самый известный нам памятник — пирамиду Хеопса, в ней стоит базальтовый саркофаг чёрного цвета. Базальт в принципе не бывает другого цвета, он только чёрный», — пояснила эксперт.

Мумии, обнаруженные в саркофаге, оказались сильно повреждены водой. Пока учёные не могут определить, кому принадлежали найденные тела, однако уже опровергают теорию о том, что это захоронение королевской семьи. Не в пользу такой гипотезы свидетельствует отсутствие соответствующих надписей на крышке саркофага.