В эфире НСН началась пресс-конференция, посвященная обвинению США Марии Бутиной

Участники пресс-конференции расскажут, за что россиянку арестовали ФБР США и в чем ее хотят обвинить.

Правозащитница и основательница организации «Право на оружие» Мария Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля. После задержания россиянке было предъявлено обвинение в шпионаже в пользу России. В обвинительно акте указано, что девушка через свою организацию предпринимала попытки воздействия на политику США. Кроме того Бутина обвиняется в том, что являлась агентом иностранного государства без регистрации при Минюсте США.

Помимо официальных обвинений историю подхватили прозападные СМИ, которые вменяют ей попытку соблазнить членов Национальной стрелковой ассоциации (НСА), в которой состоят многие американские политики.

Участники пресс-конференции НСН подробно рассмотрят, в чем заключается истинная причина ареста Марии Бутиной, как обвинение россиянки в шпионаже скажется на дальнейшем развитии отношений между Россией и США, каким образом Мария Бутина связана с российскими миллиардерами, а так же когда освободят основательницу «Права на оружие».

В пресс-конференции примут участие:

- Экс-депутат Госдумы, почетный член движения «Право на оружие» Роман Худяков;

- Бывший коллега Марии Бутиной, член американской стрелковой ассоциации, российско-американский журналист Тим Кирби;

- Председатель движения «Право на оружие» Игорь Шмелев.