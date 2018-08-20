В эфире НСН началась пресс-конференция «Арест за лайк, срок за репост»

Участники расскажут, как не стать жертвой борьбы с экстремизмом в соцсетях.

В эфире НСН началась пресс-конференция на тему «Арест за лайк, срок за мем: Как не стать жертвой борьбы с экстремизмом в соцсетях?», посвященная росту числа осужденных за экстремизм в интернете россиян.

В 2017 году за репосты, лайки и мемы были осуждены 604 человека, большая часть из которых получили реальные сроки. По мнению правозащитников, такая практика порочна, так как законодательство позволяет широко трактовать понятие экстремизма, а значит и круг лиц, которые невольно становятся такими «экстремистами» распространяется едва ли не на всех, кто пользуется социальными сетями в России.

О причинах роста числа задержанных за публикации в соцсетях, о реальной статистике и о том, какие темы не стоит обсуждать в интернете, чтобы не попасть под суд в пресс-центре НСН расскажут:

- Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев;

- Управляющий партнёр Агентства «Социальные сети» Денис Терехов;

- Протоиерей Всеволод Чаплин;

- Адвокат Александр Карабанов.

Спикеры также обсудят, есть ли реальная угроза в «незаконных» репостах и где проходит грань между гражданской позицией и запрещенным контентом.

Интернет-трансляция пресс-конференции НСН доступна здесь.