В Эфиопии разбился пассажирский авиалайнер

Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший в Найроби, потерпел крушение. На его борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, пишет ТАСС. Представители посольства РФ выясняют, находились ли на борту россияне.

Ранее сообщалось о крушении военного индийского самолета. Истребитель МиГ-21, который принадлежит ВВС Индии, 8 марта разбился в ходе планового полета на северо-западе страны. Согласно информации Минобороны, крушение произошло из-за столкновения с птицей. Пилоту удалось катапультироваться.