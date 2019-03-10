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В Эфиопии разбился пассажирский авиалайнер

10 Марта 2019 в 12:01
В Эфиопии разбился пассажирский авиалайнер

Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший в Найроби, потерпел крушение. На его борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, пишет ТАСС. Представители посольства РФ выясняют, находились ли на борту россияне.

Ранее сообщалось о крушении военного индийского самолета. Истребитель МиГ-21, который принадлежит ВВС Индии, 8 марта разбился в ходе планового полета на северо-западе страны. Согласно информации Минобороны, крушение произошло из-за столкновения с птицей. Пилоту удалось катапультироваться.

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