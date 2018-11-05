В думском комитете по культуре оценили стих Шнура

Реакция лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова на историю с изнасилованием девушки-дознавателя в Уфе, в целом, правильная. Но музыкант ошибочно полагает, что после расследования ситуация в полиции не поменяется. Такое мнение высказала в беседе с журналистами глава думского комитета по культуре Елена Драпеко.

«Реакция Шнурова абсолютно правильная, только то, что (ситуация) не изменится, с этим я не согласна. На мой взгляд, ситуация в полиции меняется…» — заявила РИА Новости Драпеко.

Депутат подчеркнула, что «кадровая работа» - первое, чем должны заниматься начальники полицейских подразделений. Она добавила, что эти люди постоянно «работают с насилием и первыми подвергаются заражению», и спрашивать с них нужно очень строго.

Шнуров в своем «Инстаграме» опубликовал матерное стихотворение об изнасиловании в Уфе. Музыкант писал, что «не верит своим глазам», а совершивших преступление полицейских называл «зверями».

Ранее глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН заявил, что это не единственный случай изнасилования сотрудниками МВД коллег.