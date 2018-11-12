В Донбассе подвели итоги выборов

Врио главы самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин по результатам подсчета 100% бюллетеней одержал победу, заработав 60,85% голосов избирателей. Об этом сообщила председатель ЦИК республики Ольга Позднякова. По ее словам, проголосовали более 80% всех избирателей, а серьёзных нарушений нет зафиксировано, передает RT.

В Луганской народной республике (ЛНР) победа досталась врио главы республики Леониду Пасечнику. За него проголосовали 68,3% избирателей, сообщает «Свободная пресса».

Ранее бывший министр обороны самопровозглашённой ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН назвал результаты голосования в Донбассе «более, чем ожидаемыми», а сами выборы – «унылой бодягой».