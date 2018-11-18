В ДНР рассказали о подготовки диверсии на химзаводе под Горловкой

Украинские силовики готовят диверсию на химическом заводе «Стирол» под Горловкой, чтобы отвлечь силы ДНР на ликвидацию последствий экологической катастрофы и захватить территории на горловском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.



По данным разведки, ВСУ уже получили комплекты химической защиты для осуществления диверсии.

За минувшие сутки ВСУ 18 раз нарушали перемирие, открывая огонь из минометов, вооружения БМП, зенитных установок, мелкого стрелкового оружия и гранатометов. В результате пострадал один мирный житель, который попал под обстрел поселка шахты «Трудовая», пишет РИА Новости.

Ранее депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров на пресс-конференции в НСН заявлял, что решение конфликта в Донбассе станет возможным только после завершения выборов в Украине.