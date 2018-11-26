В ДНР опровергли массированный обстрел ВСУ

В ДНР прокомментировали сообщения об обстрелах жилых кварталов самопровозглашённой республики тяжелой артиллерией ВСУ, сообщает RT.

Представитель Народной милиции республики заявил Донецкому агентству новостей, что ситуация на линии соприкосновения находится под полным контролем сил ДНР, как и «всегда, 24 часа в сутки».

«Граждане могут спать спокойно», — сказал источник.

Ранее корреспондент «РИА Новости» сообщил, что вечером 25 ноября вооруженные силы Украины начали массированный обстрел жилых районов Донецкой народной республики. По его данным, обстрел ввелся в том числе тяжелой артиллерией, отмечает «Свободная пресса».

Отметим, что утром 26 ноября в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили об относительно спокойной ситуации на линии соприкосновения. По словам представителя ДНР в СЦКК Руслана Якубова, массированных обстрелов и нарушений критического характера со стороны ВСУ зафиксировано не было, пишут «Известия».

Напомним, что 25 ноября российские пограничники задержали три украинских военных корабля: «Никополь», «Яны Капу» и «Бердянск», которые вошли в территориальные воды России и направились к Керченскому проливу при том, что никаких заявок на их прохождение получено не было. Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов в эфире НСН заявил, что украинская провокация в Керченском проливе – своеобразная предвыборная агитация Киева.