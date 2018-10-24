В деле о фальсификате молока в школах нашли вину родителей

Проверка в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) показала, что воспитанников детских садов, школьников, пациентов больниц и реабилитационных центров кормят фальсифицированными молочными продуктами.

Координатор федерального проекта «За честные продукты!» Александр Бражко на пресс-конференции НСН призвал родителей контролировать, чем кормят их детей в школах и детсадах.

«Я призываю больше в судьбе своих детей участвовать родителей. Не нужно ходить в школу и только кричать на руководителей, нужно учиться сотрудничать. Родители – взрослые люди, они видят, сколько стоит хорошее масло! 800 рублей за килограмм. А закупают по 150-200! Это же заведомо продукт плохого качества. А им кормят детей! Открылась в ЯНАО горячая линия, но на 4 дня на нее почти никто не звонил. Родители, Вам потом лечить ваших детей, которых кормят таким маслом, молоком, творогом», - упрекнул семьи Бражко.

Ранее на пресс-конференции НСН координатор Международного альянса «Качество и Экология» Татьяна Чемезова признала, что избавиться от фальсификата в сфере госзакупок очень сложно.