Среда
24 октября
USD 65.31
EUR 74.86
Горячие новости

В деле о фальсификате молока в школах нашли вину родителей

24 Октября 2018 в 14:48
В деле о фальсификате молока в школах нашли вину родителей

Проверка в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) показала, что воспитанников детских садов, школьников, пациентов больниц и реабилитационных центров кормят фальсифицированными молочными продуктами.

Координатор федерального проекта «За честные продукты!» Александр Бражко на пресс-конференции НСН призвал родителей контролировать, чем кормят их детей в школах и детсадах.

«Я призываю больше в судьбе своих детей участвовать родителей. Не нужно ходить в школу и только кричать на руководителей, нужно учиться сотрудничать. Родители – взрослые люди, они видят, сколько стоит хорошее масло! 800 рублей за килограмм. А закупают по 150-200! Это же заведомо продукт плохого качества. А им кормят детей! Открылась в ЯНАО горячая линия, но на 4 дня на нее почти никто не звонил. Родители, Вам потом лечить ваших детей, которых кормят таким маслом, молоком, творогом», - упрекнул семьи Бражко.

Ранее на пресс-конференции НСН координатор Международного альянса «Качество и Экология» Татьяна Чемезова признала, что избавиться от фальсификата в сфере госзакупок очень сложно.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.