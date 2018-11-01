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В Дагестане накрыли экстремистское подполье

1 Ноября 2018 в 19:41
В Дагестане накрыли экстремистское подполье

В Дагестане задержаны пятеро участников ячейки экстремистской организации, запрещённой в России, в том числе, главарь. Как сообщает республиканский главк Следственного комитета, совместную операцию провели сотрудники МВД и ФСБ.

По данным следствия, с 2013 года Багавудин Омаров организовал подпольную антироссийскую, антиконституционную деятельность, проводил соответствующую пропаганду среди жителей Дагестана. Экстремист возбуждал ненависть к представителям других религий, вербовал новых последователей. У задержанных в ходе обысков изъята экстремистская литература и другие материалы подобного толка.

В последние дни в Российской Федерации проведено сразу несколько операций, в ходе которых были аннулированы подпольные ячейки боевиков. В Набережных Челнах, в частности, разоблачена группировка, связанная с запрещённой в России ИГ. Боевики планировали организовать несколько громких акций, а затем уехать в Сирию к террористам. Еще одну законспирированную группу разоблачили в столичном регионе.

Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер заявил в эфире НСН, что проблема вербовки граждан в террористические организации актуальна для всех российских регионов.


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