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В Чехии назвали Россию одной из главных угроз для НАТО

9 Марта 2019 в 12:32
В Чехии назвали Россию одной из главных угроз для НАТО

Министр обороны Чехии Лубомир Метнар сообщил, что главными опасностями для стран альянса считаются терроризм и кибернетические угрозы. Сразу после них в «опасном списке» стоит и Россия. По словам министра обороны Чехии, это выражается в регулярных военных учениях, укреплении российской армии, а также событиями, которые связаны со странами бывшего социалистического блока.

Ранее Россию уже называли угрозой для Европы. В статье для газеты Financial Times профессор Заки Лайди выразил мысль, что главными угрозами, нависшими над ЕС, являются опасность лишения стратегической гарантии со стороны США, экономическую гегемонию Китая и направленность России на дестабилизацию либеральной демократии.

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