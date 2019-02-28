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Россию назвали одной из трех главных угроз Европе

28 Февраля 2019 в 06:39
Россию назвали одной из трех главных угроз Европе

Главными угрозами, нависшими над Европой, назвали лишение стратегической гарантии со стороны США, экономическую гегемонию Китая и направленность России на дестабилизацию либеральной демократии. Об этом в статье для газета Financial Times рассказал профессор Заки Лайди, сообщает НСН.

По его словам, Евросоюзу необходимо сконцентрироваться на развитии промышленности и попытаться защитить европейскую экономику от Китая. Кроме того, ЕС необходимо заняться сферами защиты персональных данных, авторских прав, здравоохранения, окружающей среды и прав потребителей. Автор также рекомендует усилить сферы безопасности и обороноспособности.

Коллега журналиста поспорил с его выводами в том же издании. Как пишет Дэвид Критчли, Европе необходимо признать, что ее деление способствует российскому вмешательству, и поэтому ЕС стоит помириться с популистами и их сторонниками. Также журналист советует предложить Великобритании необходимый ей вариант сделки по выходу из ЕС с условием, что Лондон внесет свой вклад в обороноспособность Европы.  

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