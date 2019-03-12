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В Чечне опровергли заявление Даудова о кровной мести блогеру

12 Марта 2019 в 18:56
В Чечне опровергли заявление Даудова о кровной мести блогеру

Пресс-секретарь главы республики Альви Каримов опроверг заявление председателя парламента Чечни Магомеда Даудова о кровной мести блогеру Тумсо Абдурахманову.

Заявление блогера об угрозах со стороны Даудова распространила британская вещательная корпорация Би-би-си. Сам Абдурахманов при этом утверждал, что парламентарий не собирается его убивать.

По словам Каримова, Магомед Даудов не объявлял о кровной мести, а сообщил, что призовет блогера к ответу за клевету в адрес первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова. Пресс-секретарь заявил, что слова парламентария были нарочно искажены и переведены неверно.

Абдурахманов, проживающий в Польше, признался, что расценил слова Даудова как угрозу, и планирует обратиться в миграционную службу, сообщала «Русская планета».

Ранее НСН сообщало, что пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал слова председателя парламента Чеченской Республики Магомеда Даудова о кровной мести.

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