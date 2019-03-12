Вне правового поля. Песков о «кровной мести» главы парламента Чечни

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отреагировал на просьбу прокомментировать слова председателя парламента Чеченской Республики Магомеда Даудова о кровной мести. Как подчеркнул официальный представитель Кремля, в правовом поле отсутствует такое понятие, передает RT .

Вместе с тем, как признался Песков, ему неизвестно об этом заявлении, поэтому подробно его комментировать он не может.

Как отмечает Ura.ru , ранее спикер парламента Чечни объявил «кровную месть» блогеру Тумсо Абдурахманову. Магомед Даудов решил таким образом разобраться с ним из-за резкого высказывания в адрес первого президента республики Ахмата Кадырова, которого блогер назвал «предателем чеченского народа».

Кровную месть Даудов объявил в прямом эфире в Instagram, сейчас это обращение недоступно. Спикер парламента подчеркнул, что он и его братья будет считать блогера своим врагом, однако убивать Абдурахманова не собираются. Спикер пообещал «удивительным образом повеселить» блогера.

Абдурахманов проживает в Польше. В Чечне его обвиняют в том, что он принимал участие в боевых действиях в Сирии на стороне террористов.