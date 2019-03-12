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Вне правового поля. Песков о «кровной мести» главы парламента Чечни

12 Марта 2019 в 14:17
Вне правового поля. Песков о «кровной мести» главы парламента Чечни

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отреагировал на просьбу прокомментировать слова председателя парламента Чеченской Республики Магомеда Даудова о кровной мести. Как подчеркнул официальный представитель Кремля, в правовом поле отсутствует такое понятие, передает RT.

Вместе с тем, как признался Песков, ему неизвестно об этом заявлении, поэтому подробно его комментировать он не может.

Как отмечает Ura.ru, ранее спикер парламента Чечни объявил «кровную месть» блогеру Тумсо Абдурахманову. Магомед Даудов решил таким образом разобраться с ним из-за резкого высказывания в адрес первого президента республики Ахмата Кадырова, которого блогер назвал «предателем чеченского народа».

Кровную месть Даудов объявил в прямом эфире в Instagram, сейчас это обращение недоступно. Спикер парламента подчеркнул, что он и его братья будет считать блогера своим врагом, однако убивать Абдурахманова не собираются. Спикер пообещал «удивительным образом повеселить» блогера.

Абдурахманов проживает в Польше. В Чечне его обвиняют в том, что он принимал участие в боевых действиях в Сирии на стороне террористов.

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