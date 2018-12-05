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В центре Москвы отменили «парковочные каникулы»

5 Декабря 2018 в 09:53
В центре Москвы отменили «парковочные каникулы»

Парковки на 237 центральных улицах Москвы с 15 декабря перестанут быть бесплатными даже по воскресеньям. Это следует из приказа департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, сообщает «Интерфакс».

Так, в частности, платными по воскресеньям станут парковочные места на Арбате, Новинском бульваре, части Большой Никитской улицы. В Басманном районе нельзя будет бесплатно припарковаться на улицах Покровка и Маросейка, части Мясницкой, в Дорогомилове - на Украинском бульваре и набережной Тараса Шевченко, в Замоскворечье - на улицах Пятницкой и Балчуг, нечетной стороне Большой Ордынки, части Мясницкой улицы.

В Красносельском районе «парковочные каникулы» прекращены на Большой и Малой Лубянке, Сретенском бульваре, Тургеневской площади, в Мещанском районе - на нечетной стороне Неглинной улицы, Рождественском бульваре, Трубной площади. Аналогичная ситуация будет в Пресненском и Тверском районах, в Хамовниках. В районе Якиманка по воскресеньям платными будут парковки на Берсеневской и Софийской набережных, по четной стороне Большой Ордынки.

«Парковочные каникулы» по нерабочим праздничным дням, воскресеньям и субботам, которые идут за праздничным или выходным, действовали в Москве 1 января 2016 года.

Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов в эфире НСН ранее посчитал абсурдным введение дорожного знака «Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса».


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