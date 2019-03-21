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В Центр питания Универсиады-2019 пришли с обысками

21 Марта 2019 в 10:09
В Центр питания Универсиады-2019 пришли с обысками

Сотрудники ФСБ и управления экономической безопасности МВД проводят обыски в Центре питания Универсиады-2019 в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Между тем, ранее руководитель управления ФАС по Красноярскому краю Валерий Захаров рассказал, что в ведомство поступил запрос от ФСБ с просьбой проверить центр на предмет нарушений антимонопольного законодательства. Захаров подчеркнул, что проверка может занять до девяти месяцев.

Добавим, Всемирная зимняя Универсиада проходила в Красноярске со 2 по 12 марта.

Ранее в беседе с НСН олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова рассказала, что даёт спортсменам разного уровня участие в молодёжном соревновании.

«Наша сборная ещё со времён СССР относилась к этому именно так: чтобы в составе сборной были и топовые спортсмены, и ещё неизвестные. Это и передача опыта в этот момент, и совсем другая атмосфера. И ребята могут попробовать себя, и более старшие товарищи вспомнить Олимпиаду, потому что универсиада создаёт такую атмосферу. А сейчас, будучи страной, которая принимает соревнования, мы отнеслись к этому очень серьёзно», — подчеркнула Журова.

Мероприятия Универсиады в Красноярске посетили более 320 тысяч зрителей, отмечает RT.

 

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