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В Британии началась акция протеста по Brexit

16 Марта 2019 в 16:40
В Британии началась акция протеста по Brexit

В британском городе Сандерленд, который находится в 435 километрах от Лондона, началась демонстрация сторонников выхода Британии из Евросоюза. Участники выступают против переноса даты Brexit.

В акции протеста, по предварительным данным, принимают участие от 100 до 200 человек, в том числе лидер Партии независимости Великобритании (UKIP) Найджел Фараж. Вышедшие на улицу обвиняют власти Британии в «предательстве воли народа», некоторые даже выкрикивают лозунг «Примите демократию».

14 марта члены британской Палаты общин поддержали предложение премьера Терезы Мэй о переносе крайнего срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года. Теперь если Великобритания попросит о переносе сделки на более длительный срок, то страна должна будет принять участие в ближайших выборах в Европарламент.

Ранее заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина в интервью НСН пояснила, какие проблемы получит Британия и Европа при жестком Brexit.

 

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