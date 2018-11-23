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В больницах России планируют уменьшить количество платных услуг

23 Ноября 2018 в 10:22
В больницах России планируют уменьшить количество платных услуг

Уменьшить количество платных услуг в больницах пообещала Татьяна Голикова. Как пишет ТАСС, она отметила что, с одной стороны, в госчреждениях развиваются электронные сервисы, которые способствуют «цифровизации» экономики. С другой стороны, предоставление бесплатных услуг расширяется за счет привлечения кадров, переоснащения поликлиник и больниц, нового строительства и модернизации».

Кроме того, заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики также заявила, что доступное жильё может стать мотиватором для повышения рождаемости в стране, пишет RT.

Ранее член Совета Федерации Татьяна Кусайко обвинила россиянок в нежелании использовать тело «по назначению». Так она прокомментировала демографическую проблему в стране. Рождаемость в России с января по сентябрь сократилась на 62 тысячи человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сенатор заявила, что россиянки не следуют своей физиологии, беря на себя мужские функции. Из-за этого, по ее мнению, женщины вступают в брак и рожают в более позднем возрасте, подчёркивает Ura.ru.

В свою очередь, почетный адвокат России Людмила Айвар в эфире НСН сообщила о малой роли государства в вопросах помощи семьям с детьми.

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