В Белом доме рассказали о планах размещения ядерных ракет в Европе

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки опубликовал в своем аккаунте в Twitter сообщение, в котором указано, что США не планируют размещать в Европе ядерные ракеты наземного базирования. Как он выразился, подобная информация - это «русская дезинформация».

Ранее экс-глава Главного штаба РВСН предполагал, что размещение США ракет средней дальности в Европе заставит РФ отказаться от оборонительной доктрины. Он заявлял НСН о необходимости модернизации российского оборонного блока.

В августе 2018 года в США допустили случайное начало ядерной войны на Земле. В американском журнале «The National Interest» сообщалось, что США, Китай и Россия специально размещаются ядерное и неядерное оружие в одних и тех же местах, и в экстренном случае это может привести к путанице, отмечает «Русская планета».