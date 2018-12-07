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В Азербайджане опрокинулся автобус

7 Декабря 2018 в 21:08
В Азербайджане опрокинулся автобус

В поселке Ходжагасан Бинагадинского района Баку произошло ДТП с участием маршрутного автобуса, в результате аварии пострадали девять человек, передает Trend.

Отмечается, что состояние одной из пострадавших в Клиническом медицинском центре - 63-летней женщины тяжелое, состояние других раненых средне-тяжелое.

Ранее в министерстве транспорта России предложили использовать динамические тарифы в общественном транспорте, что позволит, по мнению авторов инициативы, регулировать пассажирские потоки. Для этого в часы пик предлагается повышать стоимость проезда, в дневные - снижать. Член комитета Госдумы по строительству и транспорту Александр Старовойтов, призвал в эфире НСН для начала изучить экономическую составляющую, узнать мнение самих перевозчиков. 

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