В Азербайджане опрокинулся автобус

В поселке Ходжагасан Бинагадинского района Баку произошло ДТП с участием маршрутного автобуса, в результате аварии пострадали девять человек, передает Trend.

Отмечается, что состояние одной из пострадавших в Клиническом медицинском центре - 63-летней женщины тяжелое, состояние других раненых средне-тяжелое.

Ранее в министерстве транспорта России предложили использовать динамические тарифы в общественном транспорте, что позволит, по мнению авторов инициативы, регулировать пассажирские потоки. Для этого в часы пик предлагается повышать стоимость проезда, в дневные - снижать. Член комитета Госдумы по строительству и транспорту Александр Старовойтов, призвал в эфире НСН для начала изучить экономическую составляющую, узнать мнение самих перевозчиков.

