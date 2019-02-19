В Австрии нашли плюсы от «Северного потока-2»

Глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле нашел плюсы от строительства «Северного потока-2». В интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung он сообщил, что результатом станет конец украинской транзитной монополии на газ, передает RT.

По словам Зеле, после запуска нового газопровода страны-транзитёры не смогут слишком задирать цены за свои услуги, сообщает Ura.ru. Однако окончательно от услуг Украины Европа отказываться не намерена – из-за отказа от угольной и атомной энергетики, потребность европейцев в голубом топливе будет расти, отмечает «Свободная пресса».

Ранее депутат Госдумы, член парламентских делегаций РФ в ОБСЕ Сергей Чижов в эфире НСН заявил, что новые меры против «Северного потока-2» не так страшны, как кажутся.