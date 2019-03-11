В авиакатастрофе в Эфиопии погибла семья сотрудников Сбербанка

Сбербанк подтвердил сообщение о трагической гибели семьи своих сотрудников в катастрофе Boeing 737 Max 8 в Эфиопии. Погибшими гражданами России оказались супруги Екатерина и Александр Поляковы.

Как отмечает РЕН ТВ , молодые люди трудились в дочерней компании «Сбербанк Лизинг». Екатерина была бухгалтером, а Александр — специалистом IT-отдела. Они были очень молоды, в Африку приехали в отпуск. Компания выразила соболезнования близким и родным всех погибших в Эфиопии.

В упавшем самолете также летел гражданин России Сергей Вяликов, уточняет Газета.ру . О его судьбе официально не сообщается. Всего в авиакатастрофе лайнера Ethiopian Airlines погибли 157 человек, граждане более 30 государств. После этого отдельные авиакомпании, а также целые страны (Китай)ввели временный запрет на полёты этого типа Boeing до выяснения причин трагедии.

Глава консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в эфире НСН призвал не делать преждевременных выводов и не говорить о ненадежности Boeing 737 Max 8.

