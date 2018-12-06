В аварии со «скорой» на Кубани погибли шесть человек

В аварии в Краснодарском крае с участием автомобиля скорой помощи погибли шесть человек, четверо получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Как уточняет RT , ДТП случилось на 9 километре трассы Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная в районе станицы Некрасовская. Там столкнулись ВАЗ-2114 и каретой скорой помощи.

Все погибшие, среди которых двое детей, находились в легковушке. Пострадали трое сотрудников скорой помощи и один пассажир легкового автомобиля, они отправлены в больницу в очень тяжёлом состоянии. По сообщению ТАСС, машины столкнулись на узком повороте лоб в лоб. На месте ЧП работает полиция.

Координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в эфире НСН ранее заявил о необходимости скорректировать определение «опасное вождение».