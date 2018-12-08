В Армении объявлен «день тишины»

В Армении наступил «день тишины» перед внеочередными парламентскими выборами, которые пройдут 9 декабря.

Это первые общереспубликанские выборы после смены власти в Армении в апреле 2018 года, когда к власти пришел Никол Пашинян.

В выборах участвуют девять партий и два предвыборных блока, передает «Интерфакс».

Глава Центра политических и правовых исследований в Ереване Джонни Меликян в эфире НСН связал эту атаку на дочернюю компанию «Газпрома» с предстоящими 9 декабря внеочередными парламентскими выборами. Они были объявлены после того, как Никол Пашинян, ставший премьером на волне «бархатной» революции, подал в отставку, а Национальное собрание Армении не сумело дважды избрать нового главу правительства.