Политолог объяснил «наезд» на «дочку» Газпрома в Армении будущими выборами

Глава Центра политических и правовых исследований в Ереване рассказал в эфире НСН, с чем связано обвинение компании «Газпром Армения» в неуплате налогов.

Дочерняя компания «Газпрома» в Армении назвала «безосновательной информацией» обвинение в уклонении от уплаты налогов, с которым выступил Комитет государственных доходов республики. Как подчеркнули в «Газпром Армении», не представлено ни одного доказательства такого утверждения.

Ранее Комитет государственных доходов Армении объявил, что обнаружил несколько нарушений и случаев неуплаты налогов в особо крупных размерах в закрытом акционерном обществе «Газпром Армения». В ведомстве утверждают, что за два предыдущих года «дочка» российского концерна направляла в налоговую инспекцию Армении «заведомо ложные данные» по начислению НДС и налога на прибыль. Тем самым якобы были занижены налоговые обязательства на несколько миллиардов драмов. По этим фактам возбуждено уголовное дело.

Глава Центра политических и правовых исследований в Ереване Джонни Меликян в эфире НСН связал эту атаку на дочернюю компанию «Газпрома» с предстоящими 9 декабря внеочередными парламентскими выборами. Они были объявлены после того, как Никол Пашинян, ставший премьером на волне «бархатной» революции, подал в отставку, а Национальное собрание Армении не сумело дважды избрать нового главу правительства.

«Скорее всего, подтекст основной связан с вопросом цены на газ, так как есть желание уменьшить закупочный тариф. Все знают, что на границе Армении за одну тысячу кубометров природного газа страна платит 150 долларов. Однако после того, как этот газ доходит до конечного потребителя, сумма увеличивается до 290 долларов. Инфраструктурные проекты, газификация, на которые требовались дополнительные средства, уже давно завершены. Поэтому, многие годы эксперты указывали на тот факт, что необходимости в получении такого сверхдохода «дочкой» «Газпрома» нет. Они призывали разобраться, насколько эффективно тратятся деньги и как они зарабатываются. Теперь власти проверят обоснованность ценообразования внутри страны и, если будут найдены нарушения, скорее всего, будет пересмотрена цена на газ для конечного потребителя. Это, особенно перед выборами, даст определенную поддержку со стороны избирателей», - отметил собеседник НСН.

Как заявили в Комитете государственных доходов Армении, о злоупотреблениях, допущенных дочерней компанией «Газпрома», также сигнализируют потери газа и объёмы голубого топлива, поставленные автомобильным газонаполнительным компрессорным станциям. У «Газпрома Армении» есть исключительное право на поставку природного газа из России. Монополист предоставляет республики до 2,5 миллиардов кубических метров в год.