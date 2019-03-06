В аэропортах запретят появляться в «зловонной одежде» и кататься на тележках

Международный аэропорт Шереметьево предложил ужесточить правила поведения в воздушных гаванях. В частности, упаковщикам багажа, представителям хостелов и отелей, таксистам хотят запретить появляться на территории аэропортов, пишет «Коммерсант».

Авторы инициативы считают, что из воздушных портов нужно убрать все навязчивые услуги, отмечает RT.

Предлагается также запретить попрошайничать на территории аэропортов и появляться там в «зловонной одежде». Нельзя будет передвигаться по территории вокзала на велосипедах, самокатах и роликах, а также катать детей на багажных тележках, сообщает Ura.ru. Под особо жесткий запрет попадут шары с гелием, воздушные змеи и квадрокоптеры.

Новые правила предлагается внести в Воздушный кодекс РФ. Документ отправлен на рассмотрение в Минтранс.

Ранее руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в эфире НСН рассказал, как посадка с самолеты по системе распознавания лиц отразится на пассажирах и перевозчиках.