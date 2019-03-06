Среда
06 марта
USD 65.8
EUR 74.51
Горячие новости

В аэропортах запретят появляться в «зловонной одежде» и кататься на тележках

6 Марта 2019 в 11:18
В аэропортах запретят появляться в «зловонной одежде» и кататься на тележках

Международный аэропорт Шереметьево предложил ужесточить правила поведения в воздушных гаванях. В частности, упаковщикам багажа, представителям хостелов и отелей, таксистам хотят запретить появляться на территории аэропортов, пишет «Коммерсант».

Авторы инициативы считают, что из воздушных портов нужно убрать все навязчивые услуги, отмечает RT.

Предлагается также запретить попрошайничать на территории аэропортов и появляться там в «зловонной одежде». Нельзя будет передвигаться по территории вокзала на велосипедах, самокатах и роликах, а также катать детей на багажных тележках, сообщает Ura.ru. Под особо жесткий запрет попадут шары с гелием, воздушные змеи и квадрокоптеры.

Новые правила предлагается внести в Воздушный кодекс РФ. Документ отправлен на рассмотрение в Минтранс.

Ранее руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в эфире НСН рассказал, как посадка с самолеты по системе распознавания лиц отразится на пассажирах и перевозчиках.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.