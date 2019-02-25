Россиян могут начать пропускать в самолёты по системе распознавания лиц

Руководитель консалтингового агентства «Инфомост» в эфире НСН рассказал, как изменение правил посадки в самолёт отразится на пассажирах и перевозчиках.

В соответствии с приказом Минтранса РФ пассажиры могут проходить в самолёт по электронным посадочным талонам. В аэропортах по-прежнему можно самостоятельно распечатать посадочный или получить его на стойке регистрации. Авиакомпании обязаны сообщать о возможности использования электронного талона, в том числе на своих сайтах. Приказ вступил в силу 24 февраля.

Руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в эфире НСН назвал приказ Минтранса грандиозным. По его мнению, нововведения упростят жизнь и пассажирам, и перевозчикам.

«Станет намного удобнее, исчезнет лишний барьер, во всем мире это происходит. Авиакомпании и внедряли электронные билеты, чтобы потом не бегать с бумажками, на которые ставят штамп. Об этом долго говорили, очень долго не согласовывали. Слава богу, это произошло, конечно, это сильно упростит жизни всем участникам процесса», - сказал эксперт.

Борис Рыбак назвал штамп на талоне лишним барьером на пути к упрощению посадки на самолет. Следующим шагом, по его мнению, станет внедрение в аэропортах системы распознавания лиц и использование биометрических данных пассажиров.

«Для снижения количества возможных ошибок, для повышения скорости прохождения было бы очень здорово, если бы при регистрации, при прохождении всех процедур активно использовались биометрические данные и система распознавания лиц. Проблема в чем заключается? Под давлением Международной ассоциации воздушного транспорта 10-15 лет назад были повсеместно внедрены электронные билеты, которые были призваны радикально упростить и ускорить процедуру прохождения всех предполетных этапов. На практике оказывается все наоборот. Если мы посмотрим, сегодня и авиакомпании, и аэропорты всех пассажиров просят приезжать намного раньше, чем это было 20-30 лет назад. Есть понимание того, что таможенные и пограничные процедуры должны быть упрощены, очереди на пунктах пропуска в определенные моменты времени ужасны. Практика показывает, что, несмотря на все технологические усовершенствования, практическое время ожидания все время увеличивается. С этим нужно что-то делать, поэтому любое снятие этих барьеров, конечно, на пользу», - подчеркнул глава консалтингового агентства «Инфомост».

Введение системы потребует высокого уровня подготовки от сотрудников и установки необходимого оборудования. Московские аэропорты и петербургский Пулково уже сообщили о технической готовности к приёму электронного посадочного талона.