В 2019 году будут задерживаться до 33 тысяч авиарейсов в год

Это, в первую очередь, связано с нехваткой пилотов во многих странах и неготовностью некоторых аэропортов справляться с существующим расписанием.
Во-вторых, не исключены очередные забастовки. В России от непунктуальности авиаперевозчиков в текущем году пострадают 34,5 тыс. человек – уверены эксперты компании.
Как напоминает RT, с 24 февраля по приказу Минтранса, в российских аэропортах пассажиры теперь смогут проходить в самолёт по электронному посадочному талону при самостоятельной онлайн-регистрации.
Ранее СМИ сообщили, что пассажирский самолет авиакомпании Virgin Atlantic, совершавший рейс из Лос-Анджелеса в Лондон, во время полета превысил скорость звука. Однако пилот-инструктор Андрей Красноперов в эфире НСН, почему этого на самом деле быть не могло.