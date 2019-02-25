В 2019 году будут задерживаться до 33 тысяч авиарейсов в год

В 2019 году количество отмен и задержек авиарейсов по всему миру может достигнуть 33 тысяч в день. Таков прогноз специалистов сервиса AirHelp, который помогает пассажирам получить компенсацию за отмененный или задержанный авиарейс. Эксперты полагают, что за этот год с 10 до 11 миллионов возрастет число авиапассажиров, столкнувшихся с задержками и отменами рейсов.

Это, в первую очередь, связано с нехваткой пилотов во многих странах и неготовностью некоторых аэропортов справляться с существующим расписанием.

Во-вторых, не исключены очередные забастовки. В России от непунктуальности авиаперевозчиков в текущем году пострадают 34,5 тыс. человек – уверены эксперты компании.

Как напоминает RT, с 24 февраля по приказу Минтранса, в российских аэропортах пассажиры теперь смогут проходить в самолёт по электронному посадочному талону при самостоятельной онлайн-регистрации.