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В 2019 году будут задерживаться до 33 тысяч авиарейсов в год

25 Февраля 2019 в 09:36
В 2019 году будут задерживаться до 33 тысяч авиарейсов в год
В 2019 году количество отмен и задержек авиарейсов по всему миру может достигнуть 33 тысяч в день. Таков прогноз специалистов сервиса AirHelp, который помогает пассажирам получить компенсацию за отмененный или задержанный авиарейс. Эксперты полагают, что за этот год с 10 до 11 миллионов возрастет число авиапассажиров, столкнувшихся с задержками и отменами рейсов.

Это, в первую очередь, связано с нехваткой пилотов во многих странах и неготовностью некоторых аэропортов справляться с существующим расписанием.

Во-вторых, не исключены очередные забастовки. В России от непунктуальности авиаперевозчиков в текущем году пострадают 34,5 тыс. человек – уверены эксперты компании.

Как напоминает RT, с 24 февраля по приказу Минтранса, в российских аэропортах пассажиры теперь смогут проходить в самолёт по электронному посадочному талону при самостоятельной онлайн-регистрации.

Ранее СМИ сообщили, что пассажирский самолет авиакомпании Virgin Atlantic, совершавший рейс из Лос-Анджелеса в Лондон, во время полета превысил скорость звука. Однако пилот-инструктор Андрей Красноперов в эфире НСН, почему этого на самом деле быть не могло.

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