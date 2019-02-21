Пилот опроверг превышение скорости звука пассажирским самолётом

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Пилот-инструктор Андрей Красноперов рассказал НСН, почему на практике пассажирский самолёт не сможет превысить скорость звука.

Самолет авиакомпании Virgin Atlantic, совершавший рейс из Лос-Анджелеса в Лондон, во время полета превысил скорость звука. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные журнал Popular Mechanics. Источник подчёркивает, что самолет Boeing 787-9 Dreamliner на высоте в 11 километров попал в высотное струйное течение. За счёт этого он смог развить скорость в 1285 км\ч. При этом на этой высоте скорость звука составляет 1062 километра в час, а обычная скорость такого авиалайнера равна 902 км\ч.

Пилот-инструктор Андрей Красноперов в беседе с НСН рассказал, чем может быть опасно попадание самолёта в струйное течение:

«Во-первых, самолёт может просто свалиться. Подъёмную силу на крыльях создаёт набегающий поток. Эту теорию доказал ещё Жуковский. За счёт разности давления и так далее. Но если самолёт попадает в скорость, превышающую его собственную, он просто сваливается. В данном случае он шёл на скорости 902 км/ч и попал в струйное течение со скоростью 380 км/ч. То есть, его фактическая путевая скорость увеличилась. А 902 км/ч как было, так и осталось, относительно воздушной массы. Она сама шла со скоростью 380 км/ч. Но, как известно, самолёт летит относительно Земли. Борт превысил скорость звука всего лишь теоретически, а не практически», - отметил собеседник НСН.

Эксперт напомнил, что у Boeing 787-9 Dreamliner прямое крыло. А при превышении скорости звука такой самолёт затягивается в пикирование.

«Все сверхзвуковые самолёты, которые летают, например, Ту-160, у них изменяемая стреловидность крыла. Он взлетает с прямым крылом, переходит на скорость звука, меняет стреловидность крыла на более острую. Поэтому вся эта история просто звучит красиво. Но это, повторюсь, лишь превышение в теории. Однако могут добавить, что такая скорость струйного течения – примерно в 380 км\ч – аномальная, она бывает достаточно редко», - резюмировал эксперт.

Несмотря на существенное ускорение, самолет прибыл в Лондон лишь на 48 минут раньше положенного времени. Сразу после завершения полёта пилот этого воздушного судна Питер Джеймс на своей станице в Twitter написал, что за всю свою 25-летнюю карьеру никогда не встречал такого попутного ветра.

Напомним, ранее в России возбудили первое уголовное дело против авиадебошира, снятого с рейса Тель-Авив – Москва. Как отметили в МВД России, мужчина угрожал безопасности пассажиров попытками открыть дверь лайнера во время полета. Согласно новой поправке к законодательству, вводящей уголовную ответственность за хулиганство на всех видах общественного транспорта, нарушителю общественного порядка может грозить штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей или тюремное заключение сроком вплоть до пяти лет.

Пилот-инструктор Андрей Красноперов в беседе с НСН поддержал новую меру борьбы с авиадебоширами. По его мнению, все законы, ужесточающие наказание, в России призваны отбить у граждан желание нарушать порядок и совершать преступления.