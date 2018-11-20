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В 10 млрд оценены нарушения при строительстве «Восточного»

20 Ноября 2018 в 13:52
В 10 млрд оценены нарушения при строительстве «Восточного»

Ущерб от нарушений при возведении космодрома «Восточный» на Дальнем Востоке в Амурской области превысил 10 миллиардов рублей. По выявленным случаям противоправных действий с 2014 года возбуждено более 140 уголовных дел. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в ходе выступления на интернет-канале надзорного ведомства.

Всего за четыре года обнаружено 17 тысяч нарушений при строительстве «Восточного». Только за этот год к административной ответственности было привлечено 14 компаний и должностных лиц. В текущем году в следственные органы направлено 16 материалов, открыто шесть уголовных дел. По словам Куренного, Генпрокуратура намерена добиться возвращения значительной части средств, потраченных незаконно.

Восточный строится около города Циолковский в Амурской области с 2012 года. Первый старт с Восточного был успешно выполнен 28 апреля 2016-го года . Первую очередь космодрома возводил «Спецстрой», который был ликвидирован в 2016 году на фоне обвинений в коррупции и неэффективной трате средств.

Ранее бывший мэр Москвы Юрий Лужков в эфире НСН предложил присвоить космодрому в Амурской области имя Владимира Путина.  

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