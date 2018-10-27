Уволенную за расизм Мегин Келли пригласили работать в Россию

Американскую журналистку и телеведущую Мегин Келли, уволенную с NBC за расистские высказывания, позвали работать в Россию. С таким предложением выступил в эфире Первого канала ведущий вечерней программы «Время» Кирилл Клейменов.

По его словам, Келли уволили под надуманным предлогом. На самом деле, причиной расторжения контракта с телеведущей стало интервью, которое Келли взяла у президента РФ Владимира Путина, пишет РИА Новости.

Клейменов назвал Келли «любимой американской ведущей» и добавил, что приглашение в Москву служит еще одним доказательством добрых намерений.

В четверг, 25 октября, стало известно, что руководство американского телеканала NBC закрыло шоу Келли. Причиной увольнения журналистки якобы стали ее комментарии о костюмах на Хэллоуин, пишут «Известия».

Мегин Келли в марте 2018 года пообщалась с российским лидером Владимиром Путиным. Как сообщала НСН, разговор шел о вмешательстве РФ в выборы в США, отношении Путина к Трампу. После Келли заявила, что Путина «невозможно перемудрить», а также предположила, что президент РФ имеет компромат на Трампа.