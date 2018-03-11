Журналистка NBC предположила наличие у Путина компромата на Трампа

Российский президент Владимир Путин знает об американском коллеге Дональде Трампе такие вещи, которые тот не хочет выносить на публику. Такое предположение сделала журналистка Мегин Келли после интервью с российским лидером.

«Думаю, есть очень большая вероятность, что Путин знает о Трампе какие-то вещи, о которых Трамп не хочет говорить публично», — заявила Келли, слова которой приводит Газета.ру

Путин дал интервью телеканалу NBC 1 марта, сразу после своего послания Федеральному Собранию. Глава государства заявил, что готов к сотрудничеству с США, но не позволит Вашингтону вмешиваться в российскую политику. Также Путин рассказал, что думает о своем преемнике на протяжении всего времени нахождения у власти, но выбирать все равно будут россияне. Полная версия интервью с Путиным была опубликована на сайте Кремля.