Уволен сотрудник ГИБДД, отпустивший водителя Gelandewagen с места ДТП в Москве

Сотрудника ГИБДД, который разбирал смертельное ДТП на Можайском шоссе в Москве, уволили. Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что офицеры «нарушили порядок действий на месте ДТП со смертельным исходом», пишет телеканал 360. В итоге уволили капитана Олега Новоселова, а его коллегу лейтенанта Виталия Федорова предупредили о неполном служебном соответствии. Другие сотрудники и руководители ГАИ тоже были наказаны, им сделали выговоры.

Ранее сообщалось о страшной аварии произошла в ночь на 25 марта. Gelandewagen на огромной скорости врезался в «Ниву», в которой ехала семья из Смоленска. Погибли мать с 14-летней дочерью. Глава семейства серьёзно пострадал. В пятницу Водитель Mercedes Gelandewagen, который стал виновником смертельного ДТП в Москве на Можайском шоссе, пришёл в полицию с повинной после призыва главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщил сам Кадыров в своем Telegram-канале. «Муслим Джамбеков явился в правоохранительные органы Чечни», — цитирует RT лидера республики.

Джамбеков объясняет своё бегство с места ДТП шоковым состоянием, однако, по словам Кадырова, это всё равно позор для мужчины. Как отмечает Газета.ру, Муслим Джамбеков в видеообращении извинился перед «своим народом» и жителями России. Также он выразил родственникам погибших соболезнования.