Виновник смертельного ДТП в Москве сдался после призыва Кадырова

Водитель Mercedes Gelandewagen, который стал виновником смертельного ДТП в Москве на Можайском шоссе, пришёл в полицию с повинной после призыва главы Чечни Рамзана Кадырова.

Об этом сообщил сам Кадыров в своем Telegram-канале. «Муслим Джамбеков явился в правоохранительные органы Чечни», — цитирует RT лидера республики.

Джамбеков объясняет своё бегство с места ДТП шоковым состоянием, однако, по словам Кадырова, это всё равно позор для мужчины. Как отмечает Ura.ru , Муслим Джамбеков в видеообращении извинился перед «своим народом» и жителями России. Также он выразил родственникам погибших соболезнования.

Страшная авария произошла в ночь на 25 марта. Gelandewagen на огромной скорости врезался в «Ниву», в которой ехала семья из Смоленска. Погибли мать с 14-летней дочерью. Глава семейства серьёзно пострадал.