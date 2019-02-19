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Utair неожиданно отменила некоторые внутренние полеты

19 Февраля 2019 в 16:33
Utair неожиданно отменила некоторые внутренние полеты

Авиакомпания Utair отменила рейсы по маршруту Москва — Нальчик. О смене летной сетки перевозчика рассказали «360» клиенты, которые приобрели билеты по этому направлению в декабре прошлого года на рейсы с вылетом 7 и 8 мая и возвратом 12 мая.

Как утверждает сетевое издание, сегодня пассажиры получили SMS-оповещение об отмене этих рейсов. Взамен перевозчик предложил обменять билеты на альтернативные маршруты или вернуть деньги. На вопросы о причинах отмены рейса Utair отвечать отказался.

Как предполагают опрошенные «360» эксперты, компания отказывается от части внутренних направлений, чтобы сократить издержки и остаться на плаву в «голодный» сезон.

Utair - пятая в стране по пассажиропотоку авиакомпания.

Ранее в эфире НСН авиаэксперты отметили, что в России вырастут цены на авиабилеты. Российские авиакомпании могут лишиться привилегий, которыми они обладают в аэропортах России перед зарубежными авиаперевозчиками. Соответствующее предложение по выравниванию тарифов на оказание аэропортовых услуг поддержала Федеральная антимонопольная служба.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев заявил НСН, что это лишение российских авиакомпаний льгот только навредит рынку и покупателям авиабилетов.

«У авиакомпаний не останется иного выбора, как постепенно перекладывать дополнительные расходы на плечи и кошельки потребителей через повышение цен на билеты. Если же компенсировать за счет снижения ставок для иностранных авиакомпаний, то очевидно, что это приведет к выпадению достаточно большой части отечественных аэропортов, и компенсировать выпадающий доход тоже нужно будет за счет каких-то других источников. Впрочем, очевидно, что альтернативных источников, кроме как российские авиакомпании у аэропортов особо и не останется», — разъяснил эксперт.

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