Электронные сигареты предложили продавать в аптеках

Электронные сигареты и инновационные средства доставки никотина в организм типа Iqos предложили продавать в аптеках. Об этом на пресс-конференции НСН на тему: «Минздрав объявил войну электронным сигаретам» заявила глава программ общественного здоровья Международной конфедерации обществ потребителей Марина Чернова.

«Iqos содержит табак. Он так и позиционируется. Поэтому реклама этого продукта ни в коей мере недопустима. Если начнется реклама электронных устройств доставки никотина, мы увидим всплеск потребления табака. И среди молодежи, и среди женщин. Поэтому электронные сигареты нужно также жестко регулировать. Речь не идет о запрете. А об ограничении в определенных местах, определенным категориям граждан, молодежи до 18 лет. Если будет доказана эффективность этих устройств в плане отказа от курения, то давайте их отправим их в аптеки. Чтобы люди покупали их в аптеках, а не свободно как сейчас», - сказала Марина Чернова.

На пресс-конференции НСН ее участники расскажут о перспективах предложенной Минздравом концепции о противодействию потреблению табака на период 2019–2035 гг., а также подтвердят или опровергнут слухи о безопасности электронных сигарет.