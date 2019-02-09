В Риге проходит митинг в поддержку мэра Ушакова

На Ратушной площади в Риге проходит многотысячный митинг в поддержку мэра Нила Ушакова, в доме и рабочем кабинете которого прошли обыски. Участники митинга надеются, что Ушаков останется работать на своем посту, сообщает РИА «Новости».

«Я пришел сюда, чтобы поддержать мэра. Ушаков отлично руководит городом и должен продолжать это делать. Мы видим, что на него давят националистические партии, но уверен, он справится с этим», - цитирует РИА «Новости» слова участника митинга Дмитрия.

Латвийское бюро по борьбе с коррупцией в конце января провело обыски в кабинете и доме Ушакова. Они были связаны с антикоррупционным расследованием на муниципальном предприятии Rigas satiksme. Нил Ушаков отказался оставить пост мэра Риги, заявив, что его совесть чиста. Со стороны отдельных политологов прозвучало предположение о том, что Ушаков все же покинет кресло мэра, чтобы участвовать в выборах в Европарламент.

Нил Ушаков, лидер партии «Согласие», которая поддерживает русскоязычное население Латвии, в 2018 году опирался на большинство депутатов городской думы, делая заявление о необходимости расследования работы муниципального предприятия общественного транспорта Rigas satiksme (RS). Ряд высокопоставленных сотрудников RS был задержан по подозрению в коррупции, связях монополистов с чиновниками мэрии. Ушаков настаивает на своей невиновности.

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