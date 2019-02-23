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Умерла Марелла Аньелли

23 Февраля 2019 в 18:47
Умерла Марелла Аньелли
Марелла Аньелли. Фото: Alberto Ramella/AP

Марелла Аньелли Караччоло,модельер и фотограф, ушла из жизни на 92-ом году. Об этом сообщила La Repubblica.

Женщина скончалась в Турине, где жила в своем доме.

По данным издания, здоровье Аньелли в последнее время ухудшилось из-за частых болезней. Похороны фотографа планируются закрытыми.

Аньелли известна также как редактор и журнала Vogue. Кроме того, она выпустила серию дизайна текстиля по просьбе швейцарской фабрики тканей Abraham Zumsteg в 1973 году.

Ранее руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачёв в беседе с НСН усомнился в искренности чувств кошки Карла Лагерфельда в связи со смертью великого кутурье.

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