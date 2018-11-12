Умер создатель Халка и Человека-паука

В США на 96-м году жизни скончался Стэн Ли (Стэнли Мартин Либер) - американский писатель, актёр, продюсер, телеведущий, сценарист, редактор и создатель множества персонажей комиксов, бывший президент и председатель совета директоров издательства Marvel Comics. В сотрудничестве с несколькими художниками, в том числе Джеком Кёрби и Стивом Дитко, он создал Человека-паука, Халка, Доктора Стрэнджа, Фантастическую четвёрку, Железного человека, Сорвиголову, Тора, Людей Икс и многих других вымышленных персонажей. Ли также известен как актёр кино и телевидения, он снялся во многих фильмах в качестве камео или ролей второго плана.

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